Решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании мер в виде содержания под стражей.

Четыре жительницы Харьковщины, среди которых две местные госслужащие, организовали схему, благодаря которой незаконно получили от государства более 1,5 млн гривен компенсации.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Если они признаны виновными, им грозит до 17 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в 2023 году, когда две женщины из Изюмского района вместе с двумя государственными регистраторами подделали документы для получения компенсации через программу.

Однако, как выяснилось, дом на самом деле не получил никаких разрушений после начала войны — он был демонтирован еще до 2022 года, а правоустанавливающие документы на него отсутствуют. Несмотря на это женщины подделали необходимые документы, после чего провели государственную регистрацию права собственности на дом.

В результате этих действий в марте 2024 года был сформирован сертификат на получение компенсации на сумму более 1,5 млн гривен.

Однако преступление не удалось скрыть, и фигуранткам поставлено в известность о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и в особо крупных размерах, а также в подделке официального документа. По этим статьям им грозит до 17 лет заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании мер в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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