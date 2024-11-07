Согласно материалам дела, предателем оказался военный пенсионер из Николаева, который попал во внимание российских спецслужб.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который координировал удары по Николаеву и Одессе, а также планировал побег в россию.

Как сообщили в СБУ, задержание стало результатом операции контрразведки, разоблачившей предателя, действовавшего в этих южных городах Украины.

Согласно материалам дела, предателем оказался военный пенсионер из Николаева, который попал во внимание российских спецслужб еще до начала полномасштабной войны из-за поездок в россию. После вторжения этот мужчина был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который предложил ему сотрудничество в обмен на обещание "эвакуации" в россию и материальные выгоды.

По указанию российского агента злоумышленник собирал информацию о позициях сил обороны Украины, которые могли стать целями для ракетных и дроновых ударов, в том числе с применением "Шахедов". Кроме того, он проводил разведку на местах ударов, чтобы докладывать ФСБ о результатах атак.

Агент также пытался создать новую сеть агентов, для чего вербовал бывших правоохранителей, интересуясь их мнениями по поводу текущей ситуации среди действующих сотрудников.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность агента и задержали его на месте жительства. Во время обысков у него было изъято несколько сим-карт и два мобильных телефона, один из которых использовался для связи с российскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины сообщила фигуранту о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, а ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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