Утром во вторник, 5 ноября, армия России нанесла удар по Запорожью, в результате чего зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Об этом информируют в сообщении Запорожской ОГА.

В Запорожье шестеро погибших и девять раненых после утреннего удара по объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

Напомним, около 09:30, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрыве в городе на фоне угрозы баллистических ударов по области.

По данным Федорова, шесть человек погибли и девять ранены. Предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье - на месте попадания произошел пожар.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 ноября вражеская армия атаковала Киевщину, аэродром Староконстантинов, Харьков, в результате атаки пострадали.

В Харькове в ночь на 5 ноября враг ударил КАБами по Харькову, из-за чего пострадали два человека.

В ночь на 5 ноября в Черкасской области работали силы ПВО, РФ атаковала область беспилотниками.

В области сбили шесть ударных дронов, сообщил начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

Председатели Черкасской, Полтавской, Хмельницкой областей пока отчеты об ущербе не обнародованы. Все подробности ночной атака выясняются.

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