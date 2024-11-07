Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержали правоохранителя из Кривого Рога, который похищал деньги у пожилых людей.

Подробности сообщили в ДБР.

Злоумышленник, исполняя служебные обязанности, посещал умерших, умерших естественной смертью, и, пользуясь своей должностью, забирал у них личные вещи, среди которых были мобильные телефоны, паспорта и банковские карты.

Он использовал эти карты для снятия средств с банкоматов, а также получал доступ к банковским приложениям на украденных телефонах пенсионеров, оформляя кредиты и проверяя депозиты умерших.

Общая сумма похищенных денег составляет более 740 тысяч гривен. Во время обысков по месту жительства подозреваемого были найдены не только банковские карты, телефоны и паспорта жертв, но и большое количество боевых припасов разного калибра и три единицы незарегистрированного огнестрельного оружия.

Правоохранителю предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности: мошенничество (ч. 4 ст. 190), похищение и присвоение чужого имущества (ст. 357), несанкционированное вмешательство в работу электронных систем (ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 2 ст. 361) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263).

Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

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