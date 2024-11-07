Украинский танцор Влад Яма был замечен на "русской вечеринке" в Чикаго, где он работал диджеем.

Украинский танцор Влад Яма, покинувший Украину в самом начале полномасштабного вторжения, стал участником "российской вечеринки", состоявшейся в Чикаго.

По информации, на мероприятии он исполнял роль диджея. Видео из события быстро стали популярными в сети .

Вероятно, эта вечеринка была организована по случаю празднования Хэллоуина, поскольку гости, среди которых был и Яма, были одеты в тематические костюмы.

"Теперь, друзья, русская вечеринка. Смотрите, как это происходит в Америке", – говорит на одном из роликов женщина, говорящая на русском языке.

Согласно сообщениям телеграмм-каналов, в сторож, опубликованных в Instagram, Влад Яма показал себя на мероприятии, однако на данный момент эти посты были удалены. В видео танцор демонстрирует свою работу по диджейскому пульту.

Яма, сняв видео на фоне заведения Petergof Banquet Hall, подписал его кратким: "Такая работа".

В комментариях под последними публикациями в Instagram подписчики обвинили танцовщика в том, что он развлекает россиян: "Постит баннеры типа помогает украинцам, а затем идет развлекать российских убийц", "Ты дерьмо, Яма", "Лучше расскажите и покажите, как россиян развлекает" , "кто платит тому и танцует", "Просто предатель".

Украинский танцор Влад Яма, по всей видимости, не только остался за границей во время войны в Украине, но и активно развлекается. Каждый день Россия обстреливает нашу страну ракетами и "Шахедами", унося жизнь украинцев. Однако, кажется, это не беспокоит танцовщика, которого еще недавно многие восхищались.

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