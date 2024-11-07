За совершенные преступления все задержанные получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины задержала трех сотрудников российских оккупантов в Херсонской области, среди которых агент ГРУ и два коллаборанта.

Военные их спасли от окупантов, а они предали. Об этом сообщили в СБУ .

Один из задержанных — жительница Херсона, агент российской военной разведки (ГРУ), координировавшая артиллерийские удары по позициям украинских войск. Для этого она передвигалась на скутере по территории общества, ища локации украинских подразделений. Ее основными целями были штабные помещения, огневые позиции и опорные пункты ВСУ. Собранные сведения она передавала врагу через мессенджеры в виде скриншотов с отмеченными военными объектами на картах Google.

В результате проведенной спецоперации СБУ задержала агентку в ее помещении и предприняла меры по безопасности украинских позиций.

Еще один задержанный — 60-летний бывший милиционер из Херсона, который после оккупации города присоединился к местной оккупационной администрации России. Он был назначен «заместителем по правовым вопросам» в так называемом правительстве окупантов. Одной из его основных задач была организация псевдореферендума по поводу аннексии Херсонщины Россией.

Третья задержана, жительница Херсона, во время оккупации работала в «главном управлении МВД РФ по Херсонской области». Она занималась принудительной паспортизацией местных жителей и выдачей российских паспортов.

За совершенные преступления все задержанные получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Коллаборанты находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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