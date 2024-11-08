Военнослужащий Александр Бойко, позывной "Атаман", после получения ранения и контузии на фронте, вернулся к исполнению своих обязанностей в ТЦК.

Военнослужащий Александр Бойко, позывной "Атаман", заявил, что гражданские мужчины оскорбляют работников ТЦК, не думая о том, что они тоже воевали.

Об этом он заявил в интервью изданию "Полтавщина".

Военнослужащий Александр Бойко, позывной "Атаман", после получения ранения и контузии на фронте, вернулся к исполнению своих обязанностей в Восьмом отделе Полтавского районного ТЦК и СП в Машевке.

Несмотря на сложности, он не рассматривает вариант увольнения из Вооруженных сил, ведь убежден, что многие гражданские мужчины не спешат идти на защиту Украины.

"Не хотят мужчины идти сюда, защищать свои семьи – матерей, детей, женщин. Они наоборот за своих женщин прячутся. Не знаю, как у них совести хватает! Я так не могу", - говорит он.

Теперь "Атаману" приходится активно общаться с военнообязанными, проверять документы и вручать повестки для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии.

Самое сложное для Александра то, когда люди не понимают важности воинского долга и начинают спорить или даже оскорблять его. Они тоже часто спрашивают, почему он сам не воюет.

"Я и за себя, и за них воевал, проливал кровь, а они мало того что прячутся, да еще и недовольны: "Морды поедали, идите сами воюйте." Да идите сами сразитесь, мы свое уже отвоевали! Если ты любишь! свою семью, своих детей, ты должен идти их защищать. враг?", - подчеркивает он.

Александр уверен, что врага нужно останавливать как можно дальше от собственных домов, поэтому призывает каждого мужчину идти на фронт и защищать свою страну.

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