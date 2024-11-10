Задержанная находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала очередную агентку российских спецслужб в Донецкой области – ею оказалась украинка, которая поддерживала кровавую политику россии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Женщина передавала оккупантам важную информацию о локациях украинских военных и ждала Краматорска.

По данным следствия, задержанной оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница милиции, начавшая работать на врага из-за своего знакомого, также эксмилиционера. В 2014 году он присоединился к террористам "ДНР", а с началом полномасштабной войны стал командиром одной из разведывательно-штурмовых бригад вооруженных сил России.

По заданию российских кураторов, агент передавала «связному» точные координаты укрепленных позиций и огневых точек ВСУ на Краматорском направлении. Враждебных интересов особенно интересовали данные о позициях реактивной артиллерии украинских войск, а также маршрутах движения автотранспорта, поставлявшего топливо на фронт.

Для сбора разведывательной информации женщина объезжала местность на собственном автомобиле и скрыто фиксировала военные объекты.

Контрразведка СБУ своевременно обнаружила предательницу, определила ее местонахождение и задержала. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Задержанная находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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