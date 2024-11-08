В результате этой схемы местный бюджет понес убытки на сумму более 5,3 миллиона гривен.

Чиновников Днепровского городского совета и подрядчиков подозревают в присвоении более 5,3 млн грн на обустройстве площадок для детей и спорта.

Подробности сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры подозрение выдвинуто директору и экс-директору коммунального предприятия Днепровского городского совета, а также четырем предпринимателям.

Их обвиняют в завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов, которые произошли по предварительному сговору группы лиц (ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По версии следствия, чиновники коммунального предприятия разработали схему, чтобы присвоить часть бюджетных средств, выделенных на благоустройство детских и спортивных площадок в разных районах Днепра. Для реализации этого плана они привлекли четырех подрядчиков.

Чиновники заключили с предпринимателями договоры на работы по обустройству резиновых покрытий, восстановлению бетонных и мощеных участков площадок. В дальнейшем они внесли в официальные документы заведомо ложные данные о стоимости материалов и объеме выполненных работ. Благодаря поддельным сведениям подрядчики получили из бюджета чрезмерные выплаты.

В результате этой схемы местный бюджет понес убытки на сумму более 5,3 миллиона гривен.

В ходе обысков по местам работы и проживания подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документы, подтверждающие незаконные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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