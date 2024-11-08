Иван Иваница отметил, что тем, кто выступает против мобилизации, следует быть более открытыми в своих высказываниях и задуматься о последствиях своих слов.

Украинский актер, добровольно вставший на защиту страны в начале полномасштабной агрессии России, резко осудил тех, кто выступает против мобилизации.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

Украинский актер Иван Иваница, получивший популярность благодаря главной роли в сериале "Женский врач", высказал свою позицию по мобилизации в Украине, в частности, по отношению к тем, кто выступает против нее.

Иваница, который с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Родины, сейчас служит в Киевской области. Он поделился своим опытом. Вспомнил, как еще в начале 2022 года было сформировано подразделение в Киеве, затем дислоцировались под Чернобылем, потом отправились на восток, где воевали.

Сейчас, находясь на службе, Иван не может понять, кто выступает против мобилизации и отказывается от своей обязанности перед страной.

"Я удивляюсь людям, которые заявляют, что они против мобилизации. Знаете, прекрасно, что мы живем в мире свободных людей. Но, к сожалению, достаточно многие, кто из нас не пользуется тем, что свободен, и в своем сознании остается в крепостном. Мировоззрении. Мол, я человек маленький, ничего не решаю.

Иван Иваница также отметил, что выступающим против мобилизации следует быть более открытыми в своих высказываниях и задуматься о последствиях своих слов.

"И следует говорить полными фразами. Если человек говорит, что против мобилизации, то пусть говорит эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери зашли в наши города и Буча повторилась", – подчеркнул актер.

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