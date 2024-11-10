Организаторы Национального отбора на Евровидение 2025 года обнародовали детали проведения конкурса и расходов на его организацию.

Финал конкурса состоится 8 февраля 2025, а одним из ведущих станет популярный телеведущий Тимур Мирошниченко.

Как отмечает Общественное вещание, финал конкурса состоится 8 февраля 2025, Нацотбор в этом году имеет особую интригу, ведь зрители с помощью голосования смогут выбрать состав жюри. Именно в день Нацотбора украинцы узнают, кто будет представлять страну на песенном конкурсе Евровидения, который будет проходить в швейцарском городе Базель в 2025 году.

Расходы на организацию этого масштабного шоу уже оцениваются в 10 миллионов 500 тысяч гривен. Это сумма, необходимая для создания качественного и эффектного шоу. Заявки на участие в Нацотборе принимаются до 10 ноября, и только 10 участников попадут в финал.

На Нацотборе 2025 музыкальным продюсером будет Тина Кароль, которая заменит Дмитрия Шурова (Pianoбой).

Что касается участников конкурса, то сначала будет сформирован лонглист из до 20 исполнителей, которые пройдут прослушивание, после чего до 20 декабря будут объявлены финалисты. В него войдут в 9 музыкантов. Кроме того, дополнительный финалист будет определен через онлайн-голосование, которое завершится 17 января 2025 года.

Напомним, что первая участница, объявившая о своем участии в конкурсе, - это певица Солоха. Она уже представила две песни: одну – мотивационную для украинцев, другую – на тему здоровья нации.

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