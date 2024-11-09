Ада Николаевна Роговцева праздновала свое 87-летие в июле этого года, и уже 20 лет она живет без мужа.

Личная жизнь Ады Николаевны Роговцевой была полна тяжелых испытаний - мужчина умер 20 лет назад - восемь лет спустя, у нее произошла еще одна потеря - ушел из жизни ее сын Костя.

Известно кто остался у Ады Роговцевой, когда умер ее муж, а потом и сын. Актриса иногда публикует фото с близким человеком в своем Инстаграмме .

Ада Николаевна Роговцева праздновала свое 87-летие в июле этого года, и уже 20 лет она живет без мужа. Ее муж, актер Константин Степанков, ушел из жизни в 2004 году, а через 8 лет, в 2012 году, умер и их сын, Константин Степанков-младший.

Потеря ближайших людей была для актрисы тяжелым ударом, но даже в почетном возрасте она обретает силы жить и продолжать творить на сцене.

Ада Роговцева познакомилась со своим будущим мужем, Константином Петровичем Степанковым, еще в студенческие годы. Он был преподавателем в учебном заведении, где она обучалась. Они прожили вместе 46 лет, воспитав двоих детей: сына Константина и дочь Екатерину.

После смерти мужчины актриса нашла поддержку в детях. Однако большая потеря пришла через восемь лет, когда умер ее сын Константин, режиссер и театральный постановщик. Ему было всего 49 лет.

Эта трагедия оставила глубокий след в душе Ады Николаевны, но сумела найти силы жить и продолжать работать. Ей помогала дочь Екатерина, которая стала настоящей опорой матери.

Также Ада Роговцева получила поддержку своих трех внуков, благодаря которым она продолжает бороться с болью потерь. В этом году актриса снова начала выходить на театральную сцену, демонстрируя свою неутомимую преданность искусству.

После начала войны в Украине Ада Николаевна вместе с дочерью Екатериной активно приобщилась к волонтерству. Она открыла свое жилье для украинских военных, предоставляя им возможность отдохнуть, поесть и постирать одежду. Это ее маленький, но важный вклад в борьбу за Украину.

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