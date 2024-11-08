Раненым оказывается необходимая помощь, известно, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил , что враг нанес 16 авиационных ударов по области.
194 БпЛА атаковали регион, 6 обстрелов и 168 артиллерийских ударов.
Поступило 149 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Харькове раздалась серия взрывов. Россия нанесла удары по Салтовскому и Шевченковскому районам города, сообщили городской голова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов .
В Салтовском районе управляемая бомба попала в многоэтажку, разрушен подъезд дома с первого по третий этаж. По меньшей мере, 25 человек получили ранения, из них пятеро в больнице.
Еще одно попадание было у жилой застройки также в центральной части города.
Армия РФ совершила массированную атаку дронами на Одесский район. Повреждены частные жилые дома, известно о двух раненых в Одессе и пригороде, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Российская армия ночью атаковала Киев. Корреспонденты Общественного сообщали о взрывах в городе. Столичная военная администрация (КМВА) уточнила, что это были звуки работы противовоздушной обороны.
В Киевской области также работала ПВО, сообщали в Киевской ОВА. Воздушные силы ВСУ информировали об атаке беспилотников и ракет в сторону Киева.
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