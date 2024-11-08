Из-за атаки россиян на Запорожье до восьми выросло число погибших, 42 человека ранены.

Раненым оказывается необходимая помощь, известно, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил , что враг нанес 16 авиационных ударов по области.

194 БпЛА атаковали регион, 6 обстрелов и 168 артиллерийских ударов.

Поступило 149 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харькове раздалась серия взрывов. Россия нанесла удары по Салтовскому и Шевченковскому районам города, сообщили городской голова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов .

В Салтовском районе управляемая бомба попала в многоэтажку, разрушен подъезд дома с первого по третий этаж. По меньшей мере, 25 человек получили ранения, из них пятеро в больнице.

Еще одно попадание было у жилой застройки также в центральной части города.

Армия РФ совершила массированную атаку дронами на Одесский район. Повреждены частные жилые дома, известно о двух раненых в Одессе и пригороде, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Российская армия ночью атаковала Киев. Корреспонденты Общественного сообщали о взрывах в городе. Столичная военная администрация (КМВА) уточнила, что это были звуки работы противовоздушной обороны.

В Киевской области также работала ПВО, сообщали в Киевской ОВА. Воздушные силы ВСУ информировали об атаке беспилотников и ракет в сторону Киева.

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