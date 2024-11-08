В ночь на 8 ноября оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и области.

По предварительным данным установлено, что в результате вражеской атаки в Одессе погиб человек, еще девять человек получили ранения.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, ночью враг атаковал дронами "Shahed-136" по Одесской области.

Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС добавили, что по предварительной информации, из-за вражеской атаки погиб человек, еще девять человек пострадали.

В частном секторе повреждены жилые дома, пожар вспыхнул в двух жилых домах.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам, среди них ребенок и беременная женщина. Также спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях, потушили горящие автомобили одного из предприятий. Повреждено здание учебного заведения", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Напомним, из-за атаки россиян на Запорожье до восьми выросло число погибших, 42 человека ранены.

Раненым оказывается необходимая помощь, известно, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области.

В Харькове прогремела серия взрывов. Россия нанесла удары по Салтовскому и Шевченковскому районам города.

В Киевской области работала ПВО, сообщали в Киевской ОВА.

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