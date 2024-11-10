В СМИ сообщают, что, вероятно, Россия получила от Ирана ракетные системы Fath-360 с сотнями баллистических ракет к ним.

Журналисты рассказали, что известно об этих ракетах, которые Россия могла получить от Ирана.

Баллистическую ракету первым представили на военном параде в Тегеране в апреле 2022 года.

Ракета длиной 5,2 метра может нести боеголовку весом 150 килограммов - примерно в три раза больше боевой части беспилотников Shahed иранской разработки, которые Россия использует против Украины.

Система похожа на гражданский автомобиль, что усложняет ее обнаружение с воздуха.

Fath-360 имеют довольно неточный радиус поражения, а именно около 30 метров.

Максимальная скорость Fath-360 – около 5000 километров в час, поэтому перехватить ее очень трудно.

Однако ракеты Fath-360 имеют гораздо меньший радиус действия – 120 километров, поэтому, вероятно, они будут представлять опасность только районам у линии фронта.

Также в СМИ есть данные о том, что Тегеран обучает российским военным использованию иранских ракет.

9 сентября представитель Государственного департамента США заявил журналистам, что Вашингтон "очень озабочен" сообщениями о передаче России ракетным системам Fath-360.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана в ответ на военную поддержку, оказываемую Тегераном РФ, вероятно с включительно возможными поставками баллистических ракет для использования в войне против Украины.

Источник: reuters , radiosvoboda .

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