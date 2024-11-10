Эксперт рассказал о возобновлении массированных ракетных ударов по Украине, сколько ракет предположительно накопил враг.

На фоне длительного "затишья" у многих возникает вопрос - насколько возможны новые массированные ракетные удары по Украине в ближайшее время.

Своим мнением поделилися военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В отопительный сезон 2024-2025 оккупанты могут применить новую тактику, которую отчасти украинцы уже сейчас наблюдают, но на своем пике она может стать самым серьезным испытанием для украинской ПВО с начала полномасштабной войны.

"Думать о том, что Россия могла отказаться от энергетического террора Украины - глупо", - сообщил Коваленко.

Известно, что с 26 августа оккупанты массово не применяли ракет по территории Украины.

Но в РФ сохраняется стабильное производство ряда ракет, за сентябрь и октябрь армия РФ могла накопить:

Х-101/555 – как минимум 120 единиц и до 200 в запасах;

3М-14 “Калибр” – минимум 60 единиц и до 350 единиц в запасах;

ОТРК “Искандер-М” – одна ракета в сутки, минимум 100 единиц в запасах.

9М728 ОТРК “Искандер-К” – минимум 30 ракет, до 200 единиц в запасах.

Х-47М2 “Кинжал” – в среднем 15 ракет.

П-800 “Оникс” – в среднем производят одну ракету в 2-3 дня. В месяц готовой продукции передается в пределах 10-20 единиц.

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