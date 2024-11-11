С 11 ноября начнется существенное похолодание – погода кардинально изменится в Украине, ожидаются температурные качели и сильные снегопады.

Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.

С 11 ноября на Украине начнется волна сильных снегопадов, о чем свидетельствуют данные погодных радаров Ventusky. По прогнозам синоптиков, первые сильные снегопады ожидаются уже 15 ноября. Атмосферный фронт, который будет с юго-запада, принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября, а к концу дня снегопады охватят западные, северные и центральные регионы Украины.

Температура воздуха в пятницу будет варьироваться от 0 до 2 градусов, в Карпатах температура опустится до -4 градусов.

В субботу, 16 ноября, ненастье охватит восточные, южные, центральные и часть северных областей. Местами снегопады будут сильными. Дневная температура не превысит +2 градуса, а в ночь с 16 на 17 ноября столбики термометров опустятся до -1...-5 градусов, в Карпатах – до -7 градусов мороза.

17 ноября снегопады сохранятся только в Донецкой области, и до конца дня снежный фронт покинет территорию Украины. Днем температура будет колебаться от -1 до +4 градуса, а к вечеру в западных областях ожидается потепление до +8 градусов.

На востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) ноябрь уже на третий день принес существенное похолодание: температура снизилась с +10-12 до +5-6 градусов и будет оставаться в течение следующих двух недель. Ожидается дополнительное понижение температуры на 2-3 градуса, а ночью возможны заморозки до -2 градусов. Осадков в этом регионе будет мало, но в третьей декаде ноября возможны дожди, а в Харьковской области - местами снег.

На юге страны ноябрь начнется с умеренных температур, однако со временем также ожидается похолодание.

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