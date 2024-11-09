Атака беспилотника на полигон с военными в Ростовской области, в сети появились подробности.

Так, в Ростовской области дроны-камикадзе атаковали полигон с российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил мониторинговый канал UAF Geolocate.

Беспилотник ударил по военному объекту оккупантов в ночь на 3 ноября.

Сообщается, что в результате атаки было зафиксировано разрушение.

На снимках, которые есть в сети, можно увидеть разрушение в палаточном городке, расположенном на территории полигона.

По предварительным данным установлено, что в момент атаки на полигоне находились солдаты срочной службы России.

Однако в данный момент потери вражеской армии в результате атаки - неизвестны.

"Неизвестный беспилотник успешно атаковал полигон с российскими военными в Ростовской области. Удар произошел ночью 3 ноября в палаточном городке, где спали российские срочники. Потери неизвестны", – сообщили в мониторинговом канале UAF Geolocate.

Кроме того, по информации канала UAF Geolocate, ударные дроны атаковали место дислокации 33-й ОМСБр (в/ч 22179), расположенной к востоку от города Новочеркасск в Ростовской области.

Пропагандисты Кремля сообщают, что местом дислокации 33-й отдельной мотострелковой бригады есть два населенных пункта.

Управленческие подразделения и солдаты срочного призыва находятся в Майкопе Республики Адыгея, а военнослужащие по контракту находятся в Новочеркасске Ростовской области.

Есть информация, что в Новочеркасске находится учебная часть и полигон 33 отдельной мотострелковой бригады.

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