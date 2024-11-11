Сейчас в войске значительную часть составляют мобилизованные, которые часто не имеют достаточной мотивации, и в основном это люди старше 40 лет, часто с хроническими заболеваниями.

Однако, как отметил полковник Национальной гвардии Украины Артем Илюхин, даже такие новобранцы со временем "раскрываются" и отдают себе отчет, что в бою их будут поддерживать собратья, готовые оказать помощь при ранении и вытащить из опасности.

Илюхин объяснил, что военные давно ждали изменения в вступивший в силу в мае закон о мобилизации. Он добавил, что демократические процессы в Украине затянули принятие этого закона.

"Конечно, того наплыва желающих, как это было в феврале 2022 года, уже не будет. Все, кто хотел воевать, либо уже в армии, либо активно помогают войску, либо, к сожалению, их уже нет с нами. И большой вопрос по качеством мобилизованных. Потому что нам, конечно же, хотелось бы видеть молодых здоровых людей 25-35 лет, сильных, морально стойких, мотивированных", - отметил он.

Однако, как добавил полковник, большинство мобилизованных сейчас — мужчины старше 40 лет, которые часто имеют хронические заболевания и низкую мотивацию. Тем не менее, это граждане Украины и с ними приходится работать.

Илюхин также объяснил, почему мотивация является ключевым фактором в боеспособности. По его словам, даже лучший воин, имеющий высокие навыки и опыт, не может добиться успеха без должной мотивации. Мотивированный боец, понимающий, почему он на фронте, осознающий, что может произойти с его семьей и страной, сможет выполнить задачу и сохранить свою жизнь.

В то же время часто бывает, что сначала человек не имеет мотивации, но попав в коллектив, проходит подготовку и со временем "раскрывается". Она осознает, что рядом с ней есть собратья, на которых можно положиться, которые помогут, окажут помощь при ранении.

"Начинают отдавать себе отчет, что при ранении наложат турникет и вытащат из ада. И у него появляется мотивация, вера в себя и свое оружие", — подчеркнул полковник.

Источник: Новинарня.

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