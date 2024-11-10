Пропагандисты Кремля сделали информационный вброс о том, что якобы ракетных ударов больше не будет, однако кое-что нужно знать.

Оккупанты вряд ли отказались от массированных ракетных обстрелов Украины и продолжают накапливать ракеты.

Об этом говорит руководитель Центра противодействия дезинформации в Telegram Андрей Коваленко.

Коваленко предупреждает, что заявлениям пропагандистов рф о якобы решении Кремля больше не осуществлять массированных ракетных обстрелов Украины не нужно верить.

"В этих сообщениях пропагандистов заложен ультиматум. Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - предупреждает Коваленко.

Военный эксперт Иван Ступак также призвал не верить публичным заявлениям российских пропагандистов.

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