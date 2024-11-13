Контрразведка сработала на опережение и предателя задержали на приграничной территории.

СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ, который пытался корректировать вражеские удары по украинским позициям на пограничные с РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Сумской области Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), пытавшегося собрать и передать оккупантам информацию о локациях украинских защитников, обороняющих северную границу Украины.

Согласно материалам дела, задержанным оказался 50-летний местный житель, которого завербовала ФСБ из-за его давнего знакомого, ныне военнослужащего армии РФ. У агента была задача узнать координаты оборонных укреплений, артиллерийских позиций и зенитно-ракетных комплексов, расположенных на приграничной территории.

Получив информацию об этих объектах, оккупанты планировали провести удары по ним с воздуха, в частности, с помощью ракет и дронов-камикадзе типа «Шахед».

Однако СБУ удалось предотвратить враждебную активность. Контрразведка сработала на опережение и предателя задержали на приграничной территории Шосткинского района. У мужчины изъят мобильный телефон, с которого он должен был отправить «отчет» в ФСБ в виде голосовых сообщений.

В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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