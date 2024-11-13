Украинский актер Дмитрий Сова, звезда фильма "Черкассы" и сериалов "Деревня на миллион" и "Сувенир из Одессы", а также военный, поделился своим мнением о развлечениях во время войны.

В интервью украинским СМИ он рассказал, как через два года полномасштабного вторжения изменился Киев и как он воспринимает атмосферу в столице по сравнению с прифронтовыми городами.

Дмитрий Сова признался, что ему тяжело возвращаться в Киев со службы и наблюдать, как сильно поменялась атмосфера в городе, особенно по сравнению с местами на линии фронта. В то же время он понимает, что несмотря на все трудности и трагедии войны, важно, чтобы в столице функционировали рестораны и торговые центры, поскольку это способствует развитию экономики.

Однако актер считает, что в последнее время развлечений стало слишком много. Он подчеркивает, что отдыхать необходимо, но следует помнить о важности поддержки защитников Украины.

"Впечатления непростые, когда ты здесь долго не бываешь. Приезжаешь и видишь, что люди спокойно сидят в кафе, работают все заведения - иногда это так странно. Но проходит несколько дней - немного привыкаешь, понимаешь, что все равно надо, чтобы жизнь продолжалось, экономика работала. Но мне кажется, что этого всего многовато. напоминают банкет в чуму. Нельзя так. Сбор в Facebook на машину порой закрывается четыре месяца, а я вижу, какие деньги люди тратят просто так. Не забывайте: пока вы здесь гуляете, там кто-то умирает.

Актер поделился воспоминаниями о Киеве в первые дни войны. Он вспомнил, как тогда царили страх и неуверенность, а люди не знали, куда идти, что делать и что их ждет. Улицы города были почти пустыми, ведь многие киевляне покинули столицу, а сирены звучали непрерывно, создавая атмосферу тревоги.

"А сейчас что? Оккупанты отошли, многое не упоминается. Но нельзя об этом забывать. Мы должны быть достойными тех, кто положил свою жизнь за наше настоящее", - подчеркнул Дмитрий Сова.

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