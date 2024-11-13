После освобождения территории этот мужчина решил остаться на подконтрольной Украине части области и устроился на работу в ТЦК.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», который во время оккупации Херсона сотрудничал с российскими захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

После освобождения территории этот мужчина решил остаться на подконтрольной Украине части области и устроился на работу в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Одесской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

В период оккупации части Херсона бывший инспектор «Дарьевской колонии» перешел на аналогичную должность в захваченном заведении, где работал в пользу оккупационной администрации. После деоккупации региона он остался на территории, подконтрольной Украине.

Вскоре мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК в Одесской области, где отвечал за вручение повесток военнообязанным. При этом он скрывал свое сотрудничество с оккупантами, представляя себя как человека с проукраинской позицией.

Совместными усилиями работников ДБР и ДВКР СБУ перебежчик был разоблачен и задержан.

Мужчине предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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