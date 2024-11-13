Он говорит, что после каждого успешного удара не забывает похвалить пилота и удивляется, что они радуются смертям российских военных.

34-летний Евгений Гавва, носящий позывной "Вий", до начала полномасштабного российского вторжения был актером Луганского областного театра.

После переезда театра из Луганска в Северодонецк он активно работал в нескольких спектаклях и готовился к новой постановке. Однако война изменила его планы: Евгений решил стать добровольцем и пошел в военкомат.

Сейчас он служит в бригаде "Красная калина" Национальной гвардии Украины, исполняя обязанности наводчика ударных дронов.

Осваивать военное дело было нелегко, признается Евгений. Он рассказывает, что в детстве мечтал стать пилотом, но не имел никакого опыта в этой сфере, а также не было примера в семье.

"Это все было так сложно, потому что это вообще не то, чем я когда-то занимался. Никогда не видел себя военным. Я не разбирался ни в чем. Я знал, что это автомат, тут нажимать, а тут вылетает. И все! я с самого нуля учил. А когда перешел в FPV, мне пришлось учить еще и то, что я пропустил на уроках физики», — рассказывает он.

Как наводчик БПЛА, Евгений уже не раз вместе с собратьями поражал цели. Он говорит, что после каждого успешного удара не забывает похвалить пилота и удивляется, что они радуются смертям российских военных.

"Это очень странно, что мы радуемся последнему вздоху людей даже если россияне - нелюди. Я понимаю, что после войны мне нужно будет от этого как-то лечиться, отходить. Потому что это ненормально. Но там, на позиции, мы этому радуемся. Ты как-то живешь этой войной. И такое впечатление. , что весь мир не существует, есть только линия ЛБЗ, по которой ходят вы и враги", - добавил военный.

Несмотря на его нынешнюю службу, Евгений надеется, что после войны сможет вернуться в театр.

Источник: Суспільне.

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