Директора строительной компании в Черниговской области подозревают в хищении бюджетных средств - речь идет о ремонте вентиляции в укрытии одного из лицеев Черниговского района.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Согласно расследованию, в декабре 2023 года одно из коммунальных заведений Черниговского района заключило договор с местным строительным предприятием на выполнение работ по ремонту вентиляции в укрытии лицея. Однако, по данным следствия, директор предприятия, 62-летний мужчина, умышленно внес ложные данные в официальный документ. Он заявил, что работы, которые к моменту подписания акта даже не были начаты, выполнены в полном объеме.

Несмотря на то, что фактическое выполнение работ еще не произошло, директор предоставил заказчику подписанный акт выполненных работ. На основе этого документа на счет предприятия было перечислено около 350 тысяч гривен.

Руководителю предприятия выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных:

частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог), за которую предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет;

частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), наказуемое ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на сроком до трех лет.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.