В настоящее время злоумышленники находятся под стражей - им грозит наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пять человек, действовавших по заданию российских спецслужб, совершая поджоги в трех регионах Украины.

Как сообщили в СБУ, целью злоумышленников являлись как объекты военной инфраструктуры, так и важные энергетические объекты.

Одна из групп пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области, а другие — осуществляли поджоги на электроподстанциях, в том числе на объектах Укрзализныци.

Все задержанные были завербованы врагом из-за поиска «легких» заработков в Телеграмм-каналах, где им обещали деньги от России. Однако вместо этого они получили подозрение от правоохранителей.

Кировоградская область :

Трое молодых людей, в возрасте 17 и 18 лет, задержали «на горячем», когда они пытались поджечь вертолет ВСУ на военном аэродроме. Кроме того, злоумышленники планировали уничтожить одну из ключевых электроподстанций, что могло бы оставить без света десятки тысяч местных жителей. Благодаря своевременному задержанию удалось сохранить боевой вертолет и важный энергообъект.

Полтавская область :

В Полтавском районе был задержан рецидивист, поджегший военный джип, привлеченный к выполнению задач на востоке страны. У мужчины был предварительный опыт уголовных действий, а осенью 2024 года получил заказ от России на поджог техники ВСУ.

Черкасская область:

Задержан 34-летний мужчина, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала энергоснабжение для железнодорожного движения в регионе.

Задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.