Иранские ракеты для России могут угрожать определенным городам в Украине, стало известно, кто в опасности.

Пусковая установка Fath 360, которую предположительно уже передали России, на основе легкого грузовика оптимизирована для тактики «стреляй и беги».

Известно, что Fath 360 может вмещать от двух до шести ракет класса земля – земля, каждая из которых имеет боеголовку 150 кг.

Боеприпасы Fath 360 считаются более мощными, но менее точными копиями снарядов GMRLS для РСЗО HIMARS, у которых есть украинская армия.

Иранские ракеты, вероятно, будут терроризировать украинскую территорию в 30-120 км от линии разграничения, об этом предупредил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В зону поражения попадают украинские города Шостка, Сумы и Харьков.

Блинкен добавил, что получение Fath-360 позволит стране-агрессору перенаправить собственные более дорогие и эффективные ракеты "Искандер" и "Кинжал" на цели в глубоком тылу.

"Десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию систем Fath-360. Мы предупреждали Иран публично, мы предупреждали Иран в частности, что передача этих ракет будет означать серьезную эскалацию. И теперь россия получила партии этих ракет», – сообщил Энтони Блинкен.

Напомним, очень опасными для нашей ПВО для Украины остаются баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", рассказал командир зенитного ракетного дивизиона С-300 Александр.

По словам военного, после "Кинжалов" угрозу для Украины представляют ракеты Х-22.

Источник: mind.ua.

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