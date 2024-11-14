Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

СБУ задержала еще одного агента ФСБ в Харьковской области - согласно материалам дела, задержанный работал корректировщиком огня для российских войск.

Об этом сообщили в СБУ. Известно, что мужчина передавал данные о боевых позициях оборонявших Купянск украинских защитников.

Основными целями, которые корректировал предатель, были штабы, укрепленные позиции и огневые точки ВСУ в приграничных районах. Как установило расследование, агентом оказался местный безработный, которого ФСБ заметила из-за его прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах.

После вербовки предатель начал обходить район и фиксировать расположение украинских войск, а также маршруты их передвижения.

СБУ вовремя разоблачила предателя и задержала его дома.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ведется следствие. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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