Магуника считали пропавшим без вести полтора месяца, и за это время у родных не было никакой информации о его местонахождении.

24-летний военный Давид Магуник 14 сентября вернулся из российского плена, где он провел почти полтора года - после реабилитации он приехал домой в Новый Роздол.

О своем возвращении и пережитом он рассказал в интервью Суспільного.

Давида мобилизовали через год после начала полномасштабного вторжения в РФ. Он служил в Донецком направлении и попал в плен под Бахмутом в мае 2023 года.

"Тогда за радость было просто выжить. Часто было когда, скажем, разгар в Бахмуте был, там еще как в плен попадешь — как счастье. Я сам случайно зашел. Просто не ожидал, что настолько близко, где-то 50 метров, может и меньше . Думаю, что наши тоже не знали», — вспоминает Давид.

Магуника считали пропавшим без вести полтора месяца, и за это время у родных не было никакой информации о его местонахождении.

"Мне это было тяжело пережить. Все равно было такое чувство, когда знал, что под Бахмутом, и я думал, вряд ли что под Бахмутом он смог выжить. А жена верила, что жив", - говорит отец Давида, Руслан Магуник.

Всего в плену Давид провел год и пять месяцев. Сначала его содержали в Горловке, а затем перевели в Торез (теперь Чистяково).

"Когда был ростовский спецназ, он жесток очень. Они, например, выбегали из столовой и чем угодно — руками, кулаками били. Мне раз сильно в челюсть заехали, меня до уха болело. И так каждый день. Сложнее всего было видеть или слышать, как других бьют, на меня это больше всего действовало. Но со временем к тому как-то привык».

После возвращения домой Давид прошел реабилитацию, во время которой его посещала семья. Встреча с сыном также организовал отец, который сам служил в ВСУ с 2014 года. Давид поделился, что после всего пережитого планирует отдохнуть и уехать в деревню, чтобы немного отойти от шокирующих событий и восстановить силы.

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