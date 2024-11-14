Эксперт пояснил, что хранение наличных денег на руках связано с рисками, из-за которых владелец может полностью потерять свои средства.

НБУ стремится сделать гривневые депозиты и облигации более привлекательными для граждан, обеспечивая их доходностью, компенсирующей годовую девальвацию национальной валюты.

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, передает DOU.

Эксперт объяснил, что хранение наличных денег на руках связано с рисками, из-за которых владелец может полностью потерять свои средства. Среди таких опасностей — кражи, пожары и другие форс-мажорные обстоятельства.

"Не понимаю, почему украинцы продолжают покупать валюту и просто держать ее дома, кроме как на случай чрезвычайных ситуаций. Такой подход приводит к потере стоимости средств из-за инфляции и увеличивает риски, таких как кражи, пожары или обстрелы", — отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что покупка облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ) должна быть не менее привлекательной, чем покупка иностранной валюты и хранение ее дома. Также, по мнению эксперта, депозитные вклады выгодны способ хранения средств с получением дохода.

Те же украинцы, которые выбирают хранить иностранную валюту дома, теряют стоимость этих средств, в то время как инвестиции в ОВГЗ или депозиты могут стать более выгодными.

"Во что бы я ни вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", - подытожил эксперт.

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