Он считает, что не нужно убеждать людей оставаться в Украине – они ведь сами сделали свой выбор.

"Азовец" Арн, проведший более двух с половиной лет в российском плену, выразил мнение, что если украинцы решили уехать за границу и поселиться там, то не стоит их останавливать.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.

Он считает, что не нужно убеждать людей оставаться в Украине – они ведь сами сделали свой выбор. Особенно это касается тех украинцев, которые даже после полномасштабной войны уехали в РФ или Беларусь.

"Мы почистим свой генофонд, нам даже будет лучше. Люди, которые нас изменили, они уедут в РФ. Люди, которые хотят лучшей жизни, поедут за границу (на Запад), и мы останемся здесь украинцами - людьми, которые будут дальше строить эту". страну", - сказал Арн.

Военный из полка "Азов" также признался, что был сильно удивлен тем, как многие украинцы поддерживали пленных.

"Когда я приехал, я не знал, что нас так ждут и нас поддерживают. Не ожидал такого. Когда ты в плену, ты в полной изоляции. Ты не знаешь, что происходит в мире. Вы в камере – там постоянно видите день, ночь и пытки. А тут ты приезжаешь из плена и мне говорят – ты знал, что вас здесь так поддерживают, что вас так ждут. говорю, нет, не знал. Мне девушки показывают видео в Интернете.

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