Служба безопасности Украины задержала еще семь человек, которые поддерживали российскую агрессию против Украины и пытались саботировать мобилизацию.
По материалам СБУ , одна из пропагандисток врага была приговорена к 10 годам лишения свободы.
В частности, в Киеве задержали бывшую преподавательницу иностранного языка, которая в социальных сетях призвала к поддержке путина и захвату Украины. Кроме того, в столице был задержан 36-летний переселенец из Запорожья, который передавал информацию о расположении украинских военных и мобильных групп ТЦК через тематические Telegram-каналы.
В Черкасской области были разоблачены четыре администратора анонимных групп в мессенджерах, которые информировали уклонистов о местонахождении блокпостов и давали советы по избежанию призыва.
В Хмельницком задержан переселенец из Донбасса, который в чат-рулетке оправдывал ракетные удары россиян по детской больнице Охматдет. Задержанным грозят тюремные приговоры.
Кроме того, в Харькове 10 лет лишения свободы получила местная пропагандистка, дистанционно работавшая на 85-й Главный центр специальной службы военной разведки РФ (ГРУ). Это подразделение отвечает за информационные диверсии против Украины, включая деятельность агентурных сетей. По указанию окупантов она администрировала несколько Telegram-каналов и мессенджер-групп, где восхваляла кремлевский режим и оправдывала военные преступления россиян.
Операции проводили сотрудники СБУ в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой областях при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской городской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областей.
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