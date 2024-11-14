Операции проводили сотрудники СБУ в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой областях при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской городской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Служба безопасности Украины задержала еще семь человек, которые поддерживали российскую агрессию против Украины и пытались саботировать мобилизацию.

По материалам СБУ , одна из пропагандисток врага была приговорена к 10 годам лишения свободы.

В частности, в Киеве задержали бывшую преподавательницу иностранного языка, которая в социальных сетях призвала к поддержке путина и захвату Украины. Кроме того, в столице был задержан 36-летний переселенец из Запорожья, который передавал информацию о расположении украинских военных и мобильных групп ТЦК через тематические Telegram-каналы.

В Черкасской области были разоблачены четыре администратора анонимных групп в мессенджерах, которые информировали уклонистов о местонахождении блокпостов и давали советы по избежанию призыва.

В Хмельницком задержан переселенец из Донбасса, который в чат-рулетке оправдывал ракетные удары россиян по детской больнице Охматдет. Задержанным грозят тюремные приговоры.

Кроме того, в Харькове 10 лет лишения свободы получила местная пропагандистка, дистанционно работавшая на 85-й Главный центр специальной службы военной разведки РФ (ГРУ). Это подразделение отвечает за информационные диверсии против Украины, включая деятельность агентурных сетей. По указанию окупантов она администрировала несколько Telegram-каналов и мессенджер-групп, где восхваляла кремлевский режим и оправдывала военные преступления россиян.

Операции проводили сотрудники СБУ в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой областях при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской городской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областей.

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