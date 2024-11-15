Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал свой рецепт вкусной пиццы, что готовится всего за несколько минут.

Смешав несколько простых ингредиентов, можно создать вкусное и питательное блюдо прямо на сковороде и без выпекания.

пицца скриншот

Этот быстрый рецепт пиццы идеально подходит, когда нет времени замешивать тесто, а вкусного кусочка пиццы все же хочется.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 150 г сметаны
  • 100 г цельнозерновой муки
  • 1/2 ч. л. соли
  • 3 ст. л. томатов пелати
  • 1 ч. л. сухого орегано
  • 50 г оливок
  • 100 г свежих томатов
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 150 г куриного филе
  • 100 г сыра (на ваш выбор)

Способ приготовления

В миске смешайте цельнозерновую муку, сметану и яйца, добавив щепотку соли. Размешайте хорошенько, чтобы получить идеальную основу для теста. Включите плиту и поставьте сковороду разогреваться, чтобы подготовиться к быстрому приготовлению пиццы, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Нарежьте куриное филе и обжарьте заранее до готовности. Также нарежьте свежие и консервированные томаты.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, далее влейте немного оливкового масла на сковороду, выложите тесто и разровняйте. Сверху намажьте томатами пелати, разложите ломтики свежих томатов, курицу, оливки, орегано и посыпьте сыром.

Накройте пиццу крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут. Это даст сыру расплавиться и вид будет более привлекателен перед подачей, "Мастер Шеф" Клопотенко.

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