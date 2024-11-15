Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как можно устроить мини-праздник благодаря идеальной закуске всего за десять минут.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал свой рецепт вкусной пиццы, что готовится всего за несколько минут.

Смешав несколько простых ингредиентов, можно создать вкусное и питательное блюдо прямо на сковороде и без выпекания.

Этот быстрый рецепт пиццы идеально подходит, когда нет времени замешивать тесто, а вкусного кусочка пиццы все же хочется.

Ингредиенты

2 яйца

150 г сметаны

100 г цельнозерновой муки

1/2 ч. л. соли

3 ст. л. томатов пелати

1 ч. л. сухого орегано

50 г оливок

100 г свежих томатов

1 ст. л. оливкового масла

150 г куриного филе

100 г сыра (на ваш выбор)

Способ приготовления

В миске смешайте цельнозерновую муку, сметану и яйца, добавив щепотку соли. Размешайте хорошенько, чтобы получить идеальную основу для теста. Включите плиту и поставьте сковороду разогреваться, чтобы подготовиться к быстрому приготовлению пиццы, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Нарежьте куриное филе и обжарьте заранее до готовности. Также нарежьте свежие и консервированные томаты.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, далее влейте немного оливкового масла на сковороду, выложите тесто и разровняйте. Сверху намажьте томатами пелати, разложите ломтики свежих томатов, курицу, оливки, орегано и посыпьте сыром.

Накройте пиццу крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут. Это даст сыру расплавиться и вид будет более привлекателен перед подачей, "Мастер Шеф" Клопотенко.

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