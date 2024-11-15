Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал свой рецепт вкусной пиццы, что готовится всего за несколько минут.
Смешав несколько простых ингредиентов, можно создать вкусное и питательное блюдо прямо на сковороде и без выпекания.
Этот быстрый рецепт пиццы идеально подходит, когда нет времени замешивать тесто, а вкусного кусочка пиццы все же хочется.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 150 г сметаны
- 100 г цельнозерновой муки
- 1/2 ч. л. соли
- 3 ст. л. томатов пелати
- 1 ч. л. сухого орегано
- 50 г оливок
- 100 г свежих томатов
- 1 ст. л. оливкового масла
- 150 г куриного филе
- 100 г сыра (на ваш выбор)
Способ приготовления
В миске смешайте цельнозерновую муку, сметану и яйца, добавив щепотку соли. Размешайте хорошенько, чтобы получить идеальную основу для теста. Включите плиту и поставьте сковороду разогреваться, чтобы подготовиться к быстрому приготовлению пиццы, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.
Нарежьте куриное филе и обжарьте заранее до готовности. Также нарежьте свежие и консервированные томаты.
"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, далее влейте немного оливкового масла на сковороду, выложите тесто и разровняйте. Сверху намажьте томатами пелати, разложите ломтики свежих томатов, курицу, оливки, орегано и посыпьте сыром.
Накройте пиццу крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут. Это даст сыру расплавиться и вид будет более привлекателен перед подачей, "Мастер Шеф" Клопотенко.
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