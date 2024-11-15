Отец Сергея находился на Торецком направлении - он пропал вместе с группой во время первого боевого выезда после полугодового обучения.

Сергей Можаровский – военный срочной службы 12-й бригады оперативного назначения НГУ, который защищал Мариуполь и провел 830 дней в российском плену.

В интервью TSN.UA военный поделился, что сразу после его увольнения его отец пропал без вести.

Военный рассказал, что у него были сложные пинки с отцом. С мамой Сергея они расстались, когда тот был маленьким и после этого мужчина мало времени уделял сыну – сосредоточившись на новой семье. При этом связи они не теряли, но общения не хватало. Он признался, что ему очень больно, ведь он не может унести тело отца и похоронить его по-человечески.

"Я выхожу из плена, звоню бабушке, говорю: "Все, я вернулся". И проходит буквально несколько дней и она мне сообщает, что отец пошел служить. Ну она мне это еще и раньше сказала, как только я вышел, что он сейчас служит в 53-й бригаде, все нормально. А потом несколько дней прошло, и она говорит, что ей поступило сообщение, что он без вести пропал.

Отец Сергея находился на Торецком направлении. Он пропал вместе с группой во время первого боевого выезда после полугодового обучения.

"Они приехали на ноль, поехали и пропали. Нашли их сгоревшую машину. И вроде бы поднимали дрон, видели тела. Ну а потом уже увидели фото, где мужчина очень похож на моего отца. У меня есть какая-то надежда, что он выжил, может, в плен попал. Но это очень маловероятно.

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