Агент был задержан, а в рамках операции были проведены комплексные мероприятия по защите объектов Сил обороны и сохранению жизни украинских военных.

СБУ задержала агента российской военной разведки, который организовывал поджоги в Чернигове и планировал убийства украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки (ГРУ) в Чернигове. Злоумышленник занимался корректировкой огня и поджогами автомобилей, которые он рассматривал как «тестовые миссии», а также готовился к выполнению задач по ликвидации украинских военных.

По информации следствия, агентом оказался 45-летний местный безработный, сторонник пророссийских взглядов. Его деятельность попала в поле зрения российских спецслужб после пророссийских комментариев в мессенджере Телеграмм.

Первой задачей фигуранта был поджог военного пикапа и трансформаторной подстанции в Чернигове. После этого он получил новые указания, в частности, по корректировке ударов российских войск по северному региону Украины. С этой целью он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты, в том числе ремонтные базы ВСУ и медицинские учреждения, где находились раненые украинские военные.

Далее, по признанию задержанного, он сообщил российскому куратору о готовности совершить физическую ликвидацию военнослужащих ВСУ. Для этого он планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе.

Однако СБУ удалось предотвратить планы врага. Агент был задержан, а в рамках операции были проведены комплексные мероприятия по защите объектов Сил обороны и сохранению жизни украинских военных.

В ходе обыска у задержанного были изъяты мобильный телефон и компьютер, с помощью которых он поддерживал связь с российскими кураторами.

Задержанному объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию провели при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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