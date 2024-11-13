Российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины, в том числе враг обстрелял Черниговскую область.

Известно о ситуации в Черниговской области на утро 13 ноября, вражеская армия РФ обстреляла общины.

За прошедшие сутки, 12 ноября, российская армия девять раз обстреляла территорию Черниговской области.

Зафиксировано 17 взрывов, враг атаковал Новгород-Северский и Корюковский районы из артиллерии, минометов, применил беспилотники и FPV-дроны.

О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.

Вражеская армия вечером 12 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины по нескольким направлениям.

Источник: Департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской области, cntime.

Напомним, в ночь на 13 ноября в РФ зафиксирован взлет до шести бортов Ту-95мс.

В Киевской области утром, 13 ноября, раздавались взрывы, известно, что в регионе работала ПВО.

Из-за утренних вражеских обстрелов на Киевщине произошел пожар, также известно, что ранен человек.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.

В Броварском районе Киевской области в результате российской воздушной атаки ранен один человек.

По словам Кравченко, ночью и утром Киев и область 13 ноября армия РФ атаковала с помощью БПЛА и ракет, сообщается, что тревога продолжалась более восьми часов.

На месте падения обломков загорелось складское помещение, пожар локализован.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.