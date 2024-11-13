Известно о ситуации в Черниговской области на утро 13 ноября, вражеская армия РФ обстреляла общины.
За прошедшие сутки, 12 ноября, российская армия девять раз обстреляла территорию Черниговской области.
Зафиксировано 17 взрывов, враг атаковал Новгород-Северский и Корюковский районы из артиллерии, минометов, применил беспилотники и FPV-дроны.
О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.
Вражеская армия вечером 12 ноября запустила ударные беспилотники на территорию Украины по нескольким направлениям.
Источник: Департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской области, cntime.
Напомним, в ночь на 13 ноября в РФ зафиксирован взлет до шести бортов Ту-95мс.
В Киевской области утром, 13 ноября, раздавались взрывы, известно, что в регионе работала ПВО.
Из-за утренних вражеских обстрелов на Киевщине произошел пожар, также известно, что ранен человек.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.
В Броварском районе Киевской области в результате российской воздушной атаки ранен один человек.
По словам Кравченко, ночью и утром Киев и область 13 ноября армия РФ атаковала с помощью БПЛА и ракет, сообщается, что тревога продолжалась более восьми часов.
На месте падения обломков загорелось складское помещение, пожар локализован.
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