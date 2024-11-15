Военный подчеркнул, что в начале 2022 года все активно шли к военкоматам, поддерживали друг друга и вместе стремились к победе, а сейчас все кардинально изменилось.

Военный Сергей Можаровский, защитник Мариуполя и солдат-срочник 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, поделился размышлениями о происходящих в Украине событиях.

В своем интервью для TSN.UA он отметил, что сейчас страна поделилась на два разных мира.

Военный подчеркнул, что в начале 2022 года все активно шли к военкоматам, поддерживали друг друга и вместе стремились к победе. А сейчас все кардинально изменилось.

"Есть одна Украина, которая вся в воюющей крови, ребята, которые сейчас в плену сидят, страдают. Мирные жители страдают, потерявшие дома, близких. И есть вторая Украина, которая живет, ходит по ночным клубам, отдыхает. Люди поделились на два мира. Лично я думал, что все люди, как в начале 2022 года, когда толпы к военкоматам стоят, все идут, сплачиваются, что нужно вместе идти к победе, до конца… А сейчас я вижу совсем другую ситуацию. Существует две Украины - есть одна Украина, которая вся в крови, и есть вторая, которой на все пофиг», — рассказывает военный.

По его словам, многие даже не представляют, что происходит на фронте. Они остаются безразличными к тому, что переживают их соотечественники.

"Это как в пословице: 'Мой дом с краю, ничего не знаю'. И это очень грустно", - подытожил Сергей Можаровский.

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