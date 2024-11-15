Расследование продолжается, устанавливаются другие аспекты преступной деятельности и круг лиц, причастных к преступлению.

В Ивано-Франковской области сотрудники ДБР при поддержке СБУ разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Подробности сообщили в ДБР. В преступной деятельности были замешаны двое правоохранителей и житель Буковины.

Сумма за переправку одного мужчины составила в среднем 7 тысяч долларов США. Гражданское лицо занималось подбором клиентов, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы на участке между Ивано-Франковской и Черновицкой областями, обходя официальные пункты пропуска.

Клиентов довозили до государственной границы на автомобиле, объезжая блокпосты, после чего им предоставляли инструкции по пересечению границы пешком и советы, как действовать в случае задержания пограничниками.

Незаконная деятельность началась в августе 2024 года с переправки первого «клиента», и с тех пор удалось переправить не менее трех человек.

Фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 242 тысячи гривен.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались для транспортировки лиц через границу.

Расследование продолжается, устанавливаются другие аспекты преступной деятельности и круг лиц, причастных к переправке.

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