На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили клирику о подозрении по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

СБУ сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП) в Житомирской области, который спокойно оправдывал агрессию россии против Украины.

Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП) в Житомирской области, который распространял пророссийские настроения среди своих прихожан и оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины.

По материалам дела, после начала полномасштабной войны, фигурант активно пропагандировал пророссийские взгляды во время своих проповедей и в публикациях в социальных сетях. В частности, на его страницах российское вторжение в Украину преподносилось как «гражданский конфликт», а военные преступления российских оккупантов оправдывались.

Кроме того, клирик публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий и призывал к поддержке Русской Православной Церкви.

Расследование установило, что подозреваемый фиксировал свои антиукраинские выступления на видео, которые позже выкладывал на своей странице в Facebook. По результатам проведенных экспертиз СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу государства-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили клирику о подозрении по ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание или отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по выяснению всех обстоятельств преступления. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

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