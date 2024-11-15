Приготовить поесть можно без лишних хлопот, ведь существует быстрый рецепт ленивого хачапури от Лизы Глинской.

Хачапури с сыром – это один из самых любимых и вкусных грузинских деликатесов, получивший популярность по всему миру.

Мастер Шеф Лиза Глинская поделилась простым рецептом ленивого хачапури, который можно приготовить за 10 минут.

Какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить ленивый хачапури

150 г муки (1 стакан)*, 1 яйцо, 250 мл молока (1 стакан), 200 г сыра "Сулугуни", соль, сливочное масло,

Важно: стакан должен быть объемом 250 мл.

Как приготовить хачапури.

Самый сложный процесс в этом рецепте, по словам Лизы, это натереть творог.

После того как вы с этим справились, вам нужно смешать молоко, яйцо, муку и соль. Чтобы хачапури удалось приготовить максимально вкусным и нежным, нужно смешать до однородной консистенции. К полученной смеси нужно добавить творог и хорошо перемешать. Вот и все, тесто для хачапури готово.

Затем нужно разогреть сковороду и смазать ее небольшим количеством растительного масла. Это позволит приготовить хачапури не только вкусными, но и красивыми. Когда вы распределили тесто по сковороде, следует накрыть ее крышкой. Жарить хачапури нужно с обеих сторон по 2-3 минутки.

Важно: полученного количества теста должно хватить на два хачапура.

Когда хачапури уже приготовились, обязательно смазайте их сливочным маслом.

Обязательно приготовьте ленивые хачапури для своей семьи, ведь это очень вкусно и не занимает много времени.

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