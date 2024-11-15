Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Донецком суде схему избегания мобилизации из-за фиктивных разводов и установления опеки над детьми.
Подробности сообщила пресс-служба ГБР. Организатором этой незаконной деятельности стал помощник одного из судей, бывший правоохранитель.
За сумму 3 тысячи долларов США он обеспечивал принятие судебных решений о разводе и лишении родительских прав супруги мужа. Это позволяло создать юридический факт самостоятельного воспитания ребенка отцом, дававшим ему право на отсрочку от мобилизации. При этом истцы даже не принимали участия в судебных заседаниях, а уже после оплаты получали готовые решения.
Эти фиктивные решения позволяли мужчинам избегать призыва во время мобилизации и беспрепятственно выезжать за границу, хотя они не имели на это законных оснований.
12 ноября 2024 года помощнику судьи было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Дополнительно следователи проверяют возможную причастность других работников этого суда, включая судей и администрацию, к этой противоправной деятельности.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до девяти лет с конфискацией имущества.
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