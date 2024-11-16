Досудебное расследование продолжается, и в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, допустивших этот случай.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области.

Подробности сообщила пресс-служба ГБР.

В июне 2022 года чиновник заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества, но на службу так и не явился. Этот шаг позволил ему избежать выполнения должностных обязанностей, сохранив при этом рабочее место в родном городе. В результате, в течение двух лет он фактически не покидал свой дом, но получил 700 тыс. грн заработной платы, притворяясь защитником Украины .

В настоящее время этот работник налоговой службы уволен с должности. Ему предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Также продолжается решение вопроса по избранию меры пресечения для подозреваемого, а также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, и в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, допустивших этот случай. Оказалось, что должностные лица ни разу не проверяли, действительно ли обвиняемый проходил службу в добровольческом формировании, что позволило ему сохранять статус и получать зарплату.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Житомирская областная прокуратура.

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