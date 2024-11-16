Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ и Национальная полиция задержали двух приспешников российских спецслужб, которые занимались шпионажем и подверглись территории Запорожской и Волынской областей.

Подробности сообщили в СБУ .

В частности, в Запорожье был задержан 31-летний мужчина с криминальным прошлым, который после отбывания шести лет заключения был завербован россиянами. По заданию окупантов, этот мужчина совершил поджог автомобиля Вооруженных Сил Украины, который находился на техническом обслуживании после выполнения боевых задач.

Кроме того, он следил за местами дислокации Сил обороны, вероятно, для того, чтобы передать информацию для подготовки вражеских авиаударов.

На Волыни правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, который сжег релейный шкаф на железнодорожном узле вблизи областного центра. Он получил задание от российских спецслужб через российские телеграммы-каналы, предлагающие "легкий заработок". Такой молодой, а уже перееркнул свое будущее.

Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за диверсию, препятствование деятельности ВСУ и умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Совместные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве областных прокуратур.

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