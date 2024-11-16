В Украине на продажу были выставлены дома с землей, готовыми садами в тихих местах по смешным ценам.

В Украине продаются дома с землей в придачу по приятной цене – однако стоит обращать внимание на несколько моментов при покупке дома – расположение и состояние дома.

Различные сообщения о продаже домов с землей можно найти на OLX.

Как говорится в одном объявлении , дом "в среднем состоянии" находится в Днепропетровской области в Каменском. На территории участка молодой сад, пять видов винограда, множество цветов, красота которых будет радовать вас с весны и до осени, большая емкость для воды, шланги с краниками для полива проведены по всему участку. Также есть летний душ, туалет, домик, возле домика диван, лавочка, стол и навес, есть мангальная зона, песочница для детей.

Домик состоит из 2 комнат, в которых есть 4 спальных места - 2 кровати и раскладной диван, 2 комода, стулья, журнальный столик, зеркало, маленький телевизор, сервант с посудой (посуда остается, равно как и постельные принадлежности), газовая печка ( за домом находится ящик и газовый баллон), кухонная тумба с кастрюлями и старенький, но рабочий холодильник. Цена дома и участка составляет 35 тысяч гривен.

В другом объявлении также дом продают в Днепропетровской области в селе Глеюватка. Владелец недвижимости оценил дом в 40 тысяч гривен.

"Продаю ухоженную дачу в кооперативе "Восход" Терновский район. Есть деревья, кусты, домик в жилом состоянии. Свет круглый год, вода поливная со пруда. Долгов нет. На 8 улице. Возможен торг. Дача по периметру огорожена сеткой "рабица". на участок в течение последних 4-х лет завозился перегной", - отметил автор объявления.

Еще в одном объявлении о продаже дома говорится об участке земли, который находится в Полтавской области. Его готовы продать за тысячу долларов. В сообщении продавец отметил, что дача находится в 10 километрах от Полтавы в тихом месте. На участке есть фундамент 9/3 под вагончик или дом, есть возможность приватизировать общий участок 12 сотых.

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