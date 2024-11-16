Капитан Вооруженных сил Украины Мирослав Борисенко выразил обеспокоенность по поводу отстраненности украинского общества от войны - военный считает, что общество не вовлечено в войну.
Об этом он рассказал в интервью Наталье Нагорной.
"У нас общество не вовлечено в войну. Создали маленькую капсулу, согнали туда мужиков 40+ из села, меня впихнули, еще парочку типов и отправили на войну. И у нас типа войны нет. Такая сепарация и то, что общество отгородилось от войны — это большая проблема. Это не дает нам формироваться как нация, потому что эта война для нас была шансом переродиться и выйти совсем другими», — сказал он.
В то же время, капитан Вооруженных сил Украины Мирослав Борисенко считает, что, вероятно, через армию сейчас формируется новая элита страны.
Также военный отметил, что в ВСУ действительно не хватает людей, он добавил, что только сейчас большинство командиров начали беспокоиться о качественной подготовке своего личного состава. Он подчеркнул, что если не обращать внимание на качественную подготовку личного состава, то последствия могут быть серьезными.
"Если вы не беспокоитесь о качественном составе, что люди, умеющие что-то делать, были там, где они нужны – вы теряете всех людей. Вы теряете возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны и бригады не могут дальше функционировать, хотя только на бумаге оставляют боеспособными", - сказал капитан Мирослав Борисенко.
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