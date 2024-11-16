В то же время, капитан Вооруженных сил Украины Мирослав Борисенко считает, что, вероятно, через армию сейчас формируется новая элита страны.

Капитан Вооруженных сил Украины Мирослав Борисенко выразил обеспокоенность по поводу отстраненности украинского общества от войны - военный считает, что общество не вовлечено в войну.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Нагорной.

"У нас общество не вовлечено в войну. Создали маленькую капсулу, согнали туда мужиков 40+ из села, меня впихнули, еще парочку типов и отправили на войну. И у нас типа войны нет. Такая сепарация и то, что общество отгородилось от войны — это большая проблема. Это не дает нам формироваться как нация, потому что эта война для нас была шансом переродиться и выйти совсем другими», — сказал он.

В то же время, капитан Вооруженных сил Украины Мирослав Борисенко считает, что, вероятно, через армию сейчас формируется новая элита страны.

Также военный отметил, что в ВСУ действительно не хватает людей, он добавил, что только сейчас большинство командиров начали беспокоиться о качественной подготовке своего личного состава. Он подчеркнул, что если не обращать внимание на качественную подготовку личного состава, то последствия могут быть серьезными.

"Если вы не беспокоитесь о качественном составе, что люди, умеющие что-то делать, были там, где они нужны – вы теряете всех людей. Вы теряете возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны и бригады не могут дальше функционировать, хотя только на бумаге оставляют боеспособными", - сказал капитан Мирослав Борисенко.

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