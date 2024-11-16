Пригодность военной службы для людей с ВИЧ или туберкулезом оценивается в зависимости от того, насколько болезнь влияет на них.

В Министерстве обороны разъяснили условия годности военной службы для людей с ВИЧ и туберкулезом.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона сообщил, что пригодность для службы лиц с ВИЧ определяется стадией заболевания. Лица, имеющие бессимптомное носительство ВИЧ или стабильное течение болезни могут быть пригодными.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил об этом, комментируя заявление народного депутата Александра Федиенко. Последний утверждал, что согласно обновленному приказу Минобороны №402 в ВСУ начали мобилизовывать лиц с нарушениями слуха, психическими расстройствами, ВИЧ и туберкулезом.

Лазуткин уточнил, что пригодность военной службы для людей с ВИЧ или туберкулезом оценивается в зависимости от того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние – это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью пригодны к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", – отметил он.

При этом, по словам Лазуткина, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации могут служить только в тыловых частях, где нет необходимости выполнять боевые задачи. Люди, у которых ВИЧ привел к иммунной декомпенсации, считаются непригодными для военной службы и подлежат исключению из военного учета.

В отношении лиц с туберкулезом Министерство обороны также имеет четкие критерии. Активный туберкулез, в частности, с выделением микобактерий или распадом легочной ткани, автоматически делает человека непригодным к службе.

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