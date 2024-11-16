Балабух уточнила, что такие прогнозы климатические, то есть они указывают на общую тенденцию.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 года будет относительно теплой.

В комментарии Алексею Суханову на его YouTube-канале "Говорит Суханов" метеорологиня отметила, что климат в Украине значительно потеплел по сравнению со второй половиной 20 века.

"Мы наблюдаем, что зимы последних лет стали значительно теплее, чем в 60-80-х годах. Особенно потеплел январь, где температура повысилась на 3 градуса. Если в этом году мы ожидаем повышение еще на 2 градуса, то это будет означать, что температура в январе может достичь +5°C, что типично для конца ноября", — рассказала она.

Балабух уточнила, что такие прогнозы климатические, то есть они указывают на общую тенденцию к потеплению.

"Но это не значит, что зимой будет настолько тепло. Это так называемые климатические прогнозы, что означает, какая погода преобладает в этом году. Это значит, что 60% дней будут теплее", - добавила метеорологиня.

Следует также напомнить, что начиная с 18 ноября, благодаря переносу теплых воздушных масс с юга Европы, температура повысится: ночью ожидается +2...+8°C, днем ​​+6...+13°C, а к югу местами до +15°C.

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