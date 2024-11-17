Гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака, приготовьтесь к некоторым потрясениям сегодня.

Астрологи составили гороскоп на 17 ноября для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Может вспыхнуть спор по поводу заранее установленной ситуации, возможно, из-за того, что обещанные вам деньги или имущество будут удержаны в последнюю минуту. Чтобы добавить оскорбления к травме, друзья, которые обычно поддерживают вас, могут показаться несимпатичными к вашим обстоятельствам и настаивать, чтобы вы отпустили свой гнев. Держитесь своего оружия! Отстаивая то, что правильно, вы можете не только победить хулигана, но и победить более масштабное чувство несправедливости.

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодня может быть трудно сохранять дипломатию, и вам может потребоваться весь ваш такт, чтобы справиться с токсичным человеком в вашем окружении. Провоцирование их, вероятно, только усложнит возможность вырваться из их хватки, поэтому было бы разумно избегать их гнева, пока вы не увидите возможность полностью убрать их из своей жизни. Вся эта ситуация может вызвать некоторые потрясения, поэтому обратитесь к надежному другу за стабильностью, если это необходимо.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Если вы не будете осторожны, ваши усилия помочь кому-то другому могут истощить всю вашу энергию. Хотя некоторые люди могут искренне помогать, нет смысла приносить себя в жертву человеку, который выбирает идти по зыбучим пескам. Некоторые люди могут критиковать ваше решение отступить, но большинство должно поддержать его, потому что спасать того, кто не хочет, чтобы его спасали, — это не ваша работа.

Рак

21 июня-22 июля

Сейчас может возникнуть соблазн замкнуться в себе. Хотя вы, вероятно, не настроены выполнять чьи-либо приказы, к сожалению, может оказаться невозможным достичь своих целей в одиночку или без каких-либо компромиссов, чтобы продвинуться вперед. Это может означать работу с кем-то, у кого строгий стиль управления, но выполнение действий в соответствии с его инструкциями может на самом деле помочь вам получить необходимые ресурсы. Будьте терпеливы, даже если ситуация немного расстраивает.

Лев

23 июля – 22 августа

Экспансивные энергии могут вызвать сегодня некоторый дискомфорт, особенно если вы чувствуете, что переросли свой дом. Если вы ссоритесь с соседями по комнате или просто не имеете достаточно места для своих вещей, возможно, пришло время подумать о переезде. Однако в зависимости от того, как далеко вы зайдете, это может также означать смену работы. Подумайте о том, чтобы заручиться помощью лайф-коуча, который может дать вам силы следовать за своими будущими мечтами. Дух авантюризма внутри вас может помочь вам добиться успеха, где бы вы ни находились!

Дева

23 августа – 22 сентября

Столкновения личностей могут стать причиной споров сегодня, но дебаты с тем, кто у власти, могут оказаться бесполезным занятием. Если вам говорят выполнить бессмысленный план, лучше всего улыбаться и кивать, одновременно незаметно составляя собственные планы. Не будьте неподчиняющимися только из гордости, но если выполнение их указаний может навредить невинным людям, вам, возможно, придется взять дело в свои руки. Даже если вас накажут за скрытое нарушение правил, вы все равно будете знать, что поступили правильно.

Весы

23 сентября – 22 октября

Зарабатывание денег не обязательно должно быть борьбой — даже если сейчас это может так казаться. Трудно избавиться от этой веры в обществе, одержимом работой. Посвятите сегодняшний день обдумыванию стратегий, которые использовали успешные люди, которые не так много работают, например, получение пассивного дохода с помощью таких вещей, как акции или недвижимость. Вы также можете сосредоточиться на своем отношении к ресурсам, которые у вас есть прямо сейчас. Возможно, в вашей жизни уже есть изобилие, которое вы пока не осознали!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Возможно, лучше всего действовать осторожно, пока яростный Марс находится в вашем знаке, а оппозиционный опрометчивый Уран находится в вашем 7-м Доме Других. Если вы не справитесь со своим гневом, могут возникнуть страшные конфликты, поэтому посидите несколько минут и подумайте о том, что вас расстраивает, прежде чем взаимодействовать с людьми. Будь то личное оскорбление или общественная несправедливость, вызывающая у вас боль, ваши чувства обоснованы. Вместо того чтобы действовать, попробуйте разрешить эту боль, выразив больше сострадания к себе.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Прямо сейчас могут всплыть некоторые неприятные вещи — возможно, вы узнаете ужасную тайну. Прежде чем наброситься на того, кто вас обманывал, подумайте, почему они могли вас обмануть. Они могли бояться вашего суждения. Хотя вы, вероятно, гордитесь тем, что у вас открытый ум, могли быть времена, когда вы смотрели свысока на тех, кто принимал решения, которые казались трусливыми. Принятие более сочувственного отношения может дать вам шанс укрепить многообещающие отношения.

Козерог

22 декабря – 19 января

Извилистый жизненный путь может сегодня сделать несколько необычных поворотов. Непредсказуемый человек в вашей жизни может свести вас с ума — даже если вам обычно нравится, как он вас удивляет, его поведение сейчас может действительно вывести вас из себя. Вместо того чтобы сосредотачиваться на его недостатках, попробуйте составить краткий список того, что вам нравится в этом человеке. Ваша признательность может усилить его хорошие стороны и сгладить плохие, вернув теплоту вашей связи, чтобы сохранить эту дружбу живой и процветающей.

Водолей

20 января – 18 февраля

В данный момент можно легко увлечься, но получение власти любой ценой, вероятно, будет пустой победой. Поскольку агрессивный Марс противостоит вашей правящей планете Урану, вы можете чувствовать угрозу от любых вызовов вашему авторитету. Вместо того чтобы наносить ответный удар, сделайте стратегическое отступление. Напомните себе, что ваша сила — ваша собственная и совершенно уникальная. В то время как другие могут не иметь возможности понять ваши эксцентричные пути и нестандартные идеи, вы можете быть уверены в том, что вы оригинальны!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Желание контролировать других может быть сейчас сильным, но то, что вы сильно переживаете по какому-то вопросу, не означает, что другие должны следовать вашему примеру. Хотя вы можете не разделять чьи-то убеждения или даже не любить их, вам не следует слишком стараться, чтобы обратить их в свою веру. Есть более ценные вещи, чем бодаться со всеми, кто с вами не согласен. Подумайте о том, чтобы вместо этого использовать свою страсть в творческом проекте. Даже что-то такое простое, как ведение дневника, может помочь вам разобраться в сбивающих с толку событиях и отношениях.

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