Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 17 ноября, мы ищем ответы и жаждем обратной связи.

Гороскоп Таро на 17 ноября для всех знаков Зодиака один из способов узнать, что нас может ждать в будущем — прочитать карты Таро.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп по картах Таро для вашего знака зодиака на 17 ноября.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Есть много способов заработать деньги, не выходя из дома, и если вы ищете подработку, не теряйте надежды.

Небольшое исследование может помочь вам найти идею, которая будет для вас интересной и прибыльной.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей

Кто-то не совсем честен с вами.

Если вы знаете, что человек действует как оппортунист, а не как друг, признайте, что вы чувствуете это. Нет ничего плохого в том, чтобы высказать что-то, как вы это видите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Звезда

У каждого есть свое жизненное предназначение, Близнецы, и как бы трудно ни было найти свое, вы не можете так легко от него отказаться. Всякое случается. Вы можете стать неуверенным в своем будущем из-за плохих отношений или ситуации на работе.

Тем не менее, негативный опыт — это хорошее напоминание о том, что вас ждет что-то удивительное. Вам нужно найти эту радугу и переждать этот шторм, пока вы не доберетесь до места назначения.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

Вы не узнаете человека по-настоящему, пока не проживете с ним вместе всю жизнь.

Если вы обнаружили, что у человека, которого, как вам казалось, вы хорошо знали, есть сторона, которую вы раньше не замечали, не корите себя за это.

Вот почему отношениям нужно время, чтобы развиться, и теперь вы приобрели новые знания, чтобы делать более правильный выбор.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Прошлое не может сдерживать вас или мешать осуществить мечту из-за того, что вы свернули с пути.

Прошлое должно служить основой для обучения. Ваша история — это то, что сделало вас тем человеком, которым вы являетесь сегодня.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Вы можете забраться обратно в постель и нажать кнопку повтора сигнала будильника, пока не будете готовы встретиться с миром, или же вы можете возразить тем голосам, которые говорят вам, что завтра будет лучший день.

Как говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей

Всем нам нужен кто-то, кто источает материнские флюиды в нашей жизни. Есть человек, который хочет дать вам всю любовь и поддержку в мире, чтобы помочь вам чувствовать себя хорошо.

У вас может быть друг, с которым лучше всего выпить кофе и разделить изысканный десерт. Обратитесь к этому человеку, чтобы составить планы на обед.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Вы сильны в определенных областях жизни, но даже это может стать своего рода опорой, если вы не обращаете внимания на свои слабости.

Вы хотите стремиться делать вещи, которые находятся за пределами вашей зоны комфорта. Немного больше усилий в областях слабости каждый день может быть полезно для вас.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Мир

Удача находит вас там, где вы работаете усерднее всего. Нет никакой волшебной формулы или заклинания, которое вы можете применить, чтобы получить желаемое. Вы просто молитесь, работаете ради этого и смотрите, как желаемое проявляется в свое время.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Император

Спор может быть тяжелым для вашего сердца в данный момент, но он также может стать вашим величайшим благословением позже. То, что, как вам кажется, работает против вас, может внезапно стать именно тем, что вам было нужно, чтобы подтолкнуть вас к судьбе и предназначению.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Кубков

Пришло время вдохновиться, Водолей. Помечтай немного, увидь будущее. Сделай что-нибудь, что поможет тебе разбудить творческие соки, чтобы ты мог построить свое видение будущего.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вас могут попросить помочь другу принять трудное решение. Возможно, он уже знает, что хочет сделать или что в его интересах. Но немного уверенности с вашей стороны может помочь ему обрести смелость следовать своему пути.

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