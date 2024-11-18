В настоящее время военнослужащему вручено ходатайство по избранию меры пресечения – содержанию под стражей.

Военному блоггеру доложено о подозрении в мошенничестве после присвоения средств, собранных для нужд подразделения Вооруженных сил Украины.

Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора военнослужащему объявлено подозрение по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащий организовал сбор средств на закупку оружия и беспилотных летательных аппаратов для одного из подразделений ВСУ. Однако часть собранных денег он потратил по собственному усмотрению. Таким образом, подозреваемый завладел средствами потерпевших на общую сумму более 357 тысяч гривен.

В рамках расследования правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. В настоящее время военнослужащему вручено ходатайство по избранию меры пресечения – содержанию под стражей.

По информации народного депутата Дмитрия Гурина, военному блоггеру Владиславу Сорду было вручено подозрение и задержано. Эту информацию также подтверждают детали дела, включая дату, сумму сбора и цели, на которые планировалось использовать собранные средства, а также фото, опубликованные Офисом Генерального прокурора.

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